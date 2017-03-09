Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

Защита арестованного в Кишиневе беглого судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса обратилась к президенту Молдовы с заявлением о предоставлении ему политического убежища.

Международный суд ООН завершил слушания в рамках иска Украины к России о применении предупредительных мер против РФ в связи с запросом Киева. Решение может быть вынесено до конца апреля. Об этом сегодня в Гааге по завершении слушаний сообщила заместитель министра иностранных дел Украины, руководитель делегации в Международном суде ООН Елена Зеркаль.

Заседание совета директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда по вопросу выделения нашей стране очередного, четвертого по счету, кредитного транша в объеме 1 миллиарда долларов по утвержденной в марте 2015 года программе реформ и по вопросу дальнейшего плана реформ состоится 20 марта. Об этом сообщил глава Департамента внешних связей МВФ Джерри Райс.

Должность председателя Европейского совета до 2019 года будет занимать 59-летний польский политик, экс-премьер страны Дональд Туск.

Президент Петр Порошенко намерен предложить Верховной Раде ввести обязательные квоты украинского языка в телевизионных эфирах.

Палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта на 2017 финансовый год о расходах на сумму 578 млрд долл. США для вооруженных сил, чем утвердила значительное увеличение бюджета Пентагона, поддерживаемого президентом Дональдом Трампом.

Россия признает решение Международного суда ООН по иску Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

К обстрелу пассажирского автобуса под Волновахой в январе 2015 г. причастны главный военный комиссар Пензенской области, полковник Анатолий Синельников и гражданин Украины, «военный комендант» Докучаевска Юрий Шпаков. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Виталий Маяков.

Главы МИД Германии и России Зигмар Габриэль и Сергей Лавров выступили за привлечение США к переговорам по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Участники блокады оккупированных территорий Донбасса отказались выполнять распоряжение Главного управления Нацполиции в Донецкой области о запрете ввоза в область официально зарегистрированного оружия.

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль просит министра внутренних дел Арсена Авакова и главу Нацполиции Сергея Князева сменить руководство патрульной полиции Ужгорода и Мукачево, которому коллектив выразил недоверие.

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы, поданной в интересах председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, назначено на 11:00 13 марта.

Президент Украины Петр Порошенко вручил премии им.Т. Шевченко деятелям украинской культуры.

Сегодня утром Киев накрыл густой туман.

По данным КГГА, причиной метеорологической дымки над городом является густой туман и отсутствие ветра.