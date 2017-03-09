Глава представительства Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявил, что подавляющее большинство европарламентариев поддерживают акт о предоставлении Украине безвизового режима. Об этом Точицкий сообщил в эфире 112 Украина.

По его словам, сегодняшнее голосование в комитете Европарламента по решение о предоставлении Украине безвизового режима прошло в соответствии с установленной процедурой, даже без обсуждения.

«Мы имеем удовлетворительный результат, то есть подавляющее большинство поддерживает акт о предоставлении Украине безвизового режима для Украины. Нынешнее голосование отличалось тем, что нынешнее голосование открывает дверь для того, чтобы непосредственно Европарламент принял это решение», - отметил Точицкий, сообщает УНИАН.

«Будем надеяться, что в соответствии с установленной процедурой – в начале апрельской сессии (Европарламента), даже есть уже дата, если я не ошибаюсь, это 5 апреля», - подчеркнул посол.

Напомним, сегодня, 9 марта, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам утвердил проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

2 марта Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.

Европейский парламент планирует рассмотреть отмену виз для украинцев 5 апреля.

Согласно прогнозам, безвизовый режим с ЕС для украинцев вступит в силу через несколько месяцев - в конце весны или в начале лета.