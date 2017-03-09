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Министерство юстиции не собирается ликвидировать департамент по вопросам люстрации.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко журналистам в четверг, сообщает Укринформ.

«Распускать департамент люстрации не будем. Может быть какое-то объединение с другим подразделением, но роспуска департамента люстрации точно не будет», - сказал министр, отвечая на вопрос, не грозит ли департаменту ликвидация после того, как не удалось избрать победителя конкурса на должность его руководителя.

Петренко заверил, что никаких нарушений сроков или сбоев в работе департамента нет.

«Сейчас будем принимать совместно с общественным регистрационным советом какое-то комплексное решение. Обращаюсь ко всем желающим специалистам, чтобы они приходили на конкурс. Это большая проблема сейчас, когда очень много экспертов, которые очень красиво дают советы в Facebook и дома, а когда надо прийти и поработать, очереди нет», - заявил Петренко.

По его словам, после консультаций с общественностью Минюст примет решение, каким образом будет подыскивать руководителя люстрационного департамента.

«Я, конечно, хотел бы, чтобы на повторном конкурсе комиссия определилась с победителем, но так произошло, что те, кто пришли на конкурс и были заслушаны, комиссия пришла к единому мнению, что нет ни одного претендента, достойного быть руководителем», - подчеркнул министр.

Напомним, 21 ноября 2016 года директор департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Татьяна Козаченко уволилась с этой должности.

6 декабря 2016 года Минюст объявил конкурс на замещение этой должности. Однако в ходе него ни один из кандидатов не был признан победителем.

После этого Минюст объявил проведение повторного конкурса, в ходе которого комиссия не определила победителя.
ForUm

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