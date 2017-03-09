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Сотрудники СБУ совместно с Государственной миграционной службой выдворили за пределы Украины гражданина одной из стран Закавказья, который негативно влиял на криминогенную ситуацию в Днипре. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«38-летний уголовник, который ранее неоднократно задерживался правоохранительными органами, приехал в Украину в начале 2017 года. Так называемый «стремящийся», опираясь на поддержку одного из воров в законе, планировал создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений», - заявили в СБУ.

В результате проведенных мероприятий было принято решение о принудительном возвращении «авторитета» за пределы государства. Также ему запрещен въезд в нашу страну сроком на три года.

Напомним, в начале марта СБУ выдворила из Украины криминального «авторитета» по прозвищу «Гия».
ForUm

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