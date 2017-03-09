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Во вторник, 7  марта, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве относительно главаря незаконного вооруженного формирования «Всевеликое войско Донское» гражданина РФ Николая Козицына, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ.

«Последний в апреле 2014 году на территории Российской Федерации создал незаконное вооруженное формирование «Всевеликое войско Донское» из числа граждан РФ и других лиц, во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации «ЛНР» организовывал и непосредственно участвовал в нападениях на участников антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ГПУ, Козицын организовывал совершение подчиненными ему террористами разбойных нападений на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц из числа местных жителей с целью завладения их имуществом, незаконные лишения свободы и содержания в нечеловеческих условиях, избиения, издевательства, пытки и другое жестокое обращение с пленными, в том числе беременными женщинами.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время обвинительный акт в отношении Козицына будет направлен в суд, где будет инициирован вопрос осуществления специального судебного производства.

Напомним, 27 декабря 2016 года Главная военная прокуратура сообщила Козицыну о подозрении.
ForUm

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