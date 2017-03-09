Латвийский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по специальной конфискации 26 млн долл., принадлежащих бывшему нардепу от Партии регионов Юрию Иванющенко.
Об этом в Facebook сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
«Его адвокаты не смогли доказать законность указанных средств. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит», - отметил Енин.
По его словам, Иванющенко окончательно потерял возможность вернуть эти деньги. «Зато у Украины есть шансы увидеть эти деньги, как только соответствующий вердикт по Иванющенко в Украине вступит в силу», - подытожил зам генпрокурора.
Напомним, 4 марта Евросоюз снял санкции с Иванющенко.
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