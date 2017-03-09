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Начальник Управления патрульной полиции в Ужгороде и Мукачево Юрий Марценишин заявил, что многим чиновникам не нравится, как работают патрульные полицейские. Об этом он сказал в комментарии Mukachevo.net.

«Я не знаю, почему у Геннадия Москаля именно такое отношение к патрульной полиции Закарпатья и ко мне лично. Это надо спрашивать у него. Я могу только сказать, что многим чиновникам не нравится, как работают патрульные полицейские. Не нравится то, что с нами не удается «порешать», поэтому мы перешли дорогу многим влиятельным людям», - заявил он.

Марценишин рассказал, что говорил с подчиненными по поводу коллективного обращения к главе ОГА, и подозревает, что коллег могли попросить подписаться не под тем, что обнародовал губернатор.

«Да, я видел эти списки. В разговоре с коллегами узнал, что они действительно собирали подписи под коллективным обращением, в котором не было речи об отстранении руководства или проведения служебной проверки», - утверждает полицейский.

По мнению Марценишина, скорее всего руководство патрульной полиции Ужгорода и Мукачево ожидает служебная проверка.

Напомним, ранее сегодня глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что просит министра внутренних дел Арсена Авакова и главу Нацполиции Сергея Князева сменить руководство патрульной полиции Ужгорода и Мукачево, которому коллектив выразил недоверие.
ForUm

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