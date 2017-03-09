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Мощный канал контрабанды в Украину огнестрельного оружия и боеприпасов прекратила Служба безопасности Украины в результате спецоперации, сообщает пресс-центр СБУ.

«Трое злоумышленников, жители Киева и Харьковской области, заказывали комплектующие к стрелковому оружию в странах Западной Европы и США, лично собирали их и продавали. Запчасти к оружию поступали в Украину по почте, или же их доставляли курьеры в обход таможни. В Украине покупателей подыскивали через специализированные форумы в Интернете», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, в течение января-февраля сотрудники СБУ задокументировали ряд фактов незаконного снабжения и сбыта огнестрельного оружия членами преступной группы.

В СБУ отметили, что во время обысков, проведенных в начале марта по местам проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли большое количество огнестрельного оружия и комплектующих производства ведущих вооруженных предприятий со всего мира: Германии, Австрии, Чехии, Швейцарии, Бельгии, Италии, США, Израиля, России и других стран. Изъятые образцы огнестрельного оружия переданы на экспертизу.

Следователи Управления СБ Украины в Харьковской области открыли уголовное производство по ст. 201 (контрабанда) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Неотложные оперативно-следственные действия продолжаются.
ForUm

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