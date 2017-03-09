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У ликвидированного в зоне АТО снайпера членов незаконных вооруженных формирований найден российский паспорт. Об этом заявила пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады Елена Мокренчук в эфире 112 Украина.

«При нем был паспорт РФ, военный билет так называемой «ДНР», оружие. Судя по его квалификации, это специалист высокого класса. Тем не менее он был уничтожен и закончил позорно свою жизнь здесь», - заявила Мокренчук.

Также пресс-офицер отметила: «Бойцы увидели, что к ним кто-то приближается, доложили командиру, он дал команду уничтожить».

Напомним, украинские военные обнаружили на передовых позициях снайперскую группу. Одного снайпера ликвидировали.
ForUm

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