Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об обвинениях в адрес России в поставках оружия на Донбасс, подчеркнул, что Россия не является участником «внутриукраинского конфликта», а также отметил, что Киеву виднее, где достают оружие члены НВФ.

«Первое, Россия не является участником этого кризиса, это внутриукраинский кризис, Россия никогда не была участницей боевых действий на юго-востоке Украине», - цитирует его слова РИА Новости.

«Второе, Киеву виднее, откуда могут доставать оружие представители Донбасса, и где это оружие, собственно, складировалось, в каких локациях накануне начала, по сути, гражданской войны», — сказал Песков.

Напомним, в Международном суде ООН Россия основывает свою правовую позицию на утверждении, что члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе сами нашли оружие – советское или оставленное украинской армией.