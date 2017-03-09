Полицейские Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУ НП в Одесской области совместно с пограничной службой Украины и под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области не допустили вывоза за границу «живого товара».

Как сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, в международном аэропорту «Одесса» ими был задержан 21-летний молодой человек, который для оказания сексуальных услуг вывозил в Турцию двух украинских гражданок.

Установлено, что злоумышленник разыскал женщин в Интернете и, пользуясь их тяжелым материальным положением, предложил им высокооплачиваемую работу за границей.

«Все женщины - одинокие жительницы сел с юга Одесской области в ​​возрасте от 20 до 27 лет. Отсутствие постоянного заработка и необходимость заботиться о детях, которых они самостоятельно воспитывали, толкнули женщин на поиски работы в сети Интернет, где их и нашел предприимчивый молодой человек», - отмечают в полиции.

Во время первой встречи он разъяснил женщинам условия проживания и «труда», а также размеры оплаты за предоставление ими сексуальных услуг клиентам. Согласно его обещаниям, за свои услуги женщины должны были получать от четырех до пяти тысяч долларов США в месяц. Бесплатные продукты и проживание в доме с другими проститутками гарантировалось принимающей стороной.

После получения согласия злоумышленник оплачивал расходы, связанные с оформлением необходимых документов, и стоимость дороги в Турцию. Эти деньги женщины должны были отработать за рубежом. Именно во время посадки в самолет злоумышленник вместе с «живым товаром» был задержан.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения, а также проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление круга лиц, причастных к указанному уголовному преступлению и других обстоятельств его совершения.