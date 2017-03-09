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Счета ГП «Львовуголь» разблокированы, сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

«Есть хорошая новость: шахтеры Львовщины получат заработанные деньги. Только что получил решение Государственной исполнительной службы – счета ГП «Львовуголь» разблокированы», - написал он в Facebook.

В четверг, 9 марта, в Хозяйственном суде Львова должен был рассматриваться вопрос о разблокировании счетов предприятия.

В связи с их заблокированием шахтеры, которые не могли получить зарплату, отказались с сегодняшнего дня отгружать уголь и должны были пикетировать здание суда.
ForUm

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