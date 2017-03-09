Президент Петр Порошенко надеется, что на оккупированной территории найдутся смельчаки-патриоты, которые сегодня придут к памятнику Тарасу Шевченко.

Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, он заявил в ходе церемонии вручения Национальной премии Украины им. Тараса Шевченко

«И нашему поколению, говоря словами самого Тараса, «пришлось выпить из московской чаши московского яда». Сейчас мы переживаем драматический период новейшей истории», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что перед российской оккупацией Симферополя и Донецка сознательные украинцы собирались именно у памятников Тарасу Шевченко. «А промосковские и московские наемники и агенты собирались у памятников Ленину. Посмотрите, какие разные миры, разные цивилизации - Шевченко и Ленин. Уверен, и сегодня найдутся смельчаки-патриоты, которые сегодня на оккупированной территории придут к нему», - сказал Порошенко.