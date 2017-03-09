По предварительным версиям полиции, бизнесмена, автомобиль которого вчера, 8 марта, расстреляли в центре Киева, могли убить из-за его профессиональной деятельности.

Об этом заявил глава ГУ Нацполиции Киева Андрей Крищенко, сообщает 112 Украина.

«По предварительным версиям, это профессиональная деятельность. Анализируя всю предыдущую информацию, которая будет собрана, будут отрабатывать новые версии», - сказал Крищенко.

Глава киевской полиции сказал, что сейчас проходят первоочередные меры расследования.

«Первоочередные мероприятия проводятся. Есть несколько свидетелей. Есть ряд записей камер наружного наблюдения, они еще анализируются», - заявил Крищенко.

Также стало известно, что было до 10 выстрелов. Глава Нацполиции добавил, что «это бизнесмен, житель Киева. Больше ничего не могу сказать».

Он также сообщил, что детям оказали медицинскую помощь, девочка находится уже дома, мальчику сделали операцию, сейчас он в медучреждении.

Напомним, вечером 8 марта в Киеве неизвестный расстрелял черный Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей. Происшествие произошло в Голосеевском районе Киева. Мужчина с детьми возвращался домой и уже возле дома неизвестный расстрелял автомобиль предположительно из пистолета Макарова.

По данным СМИ, расстрелянным оказался ресторатор из Одессы Александр Ряжев.