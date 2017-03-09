Заместитель министра образования и науки Роман Греба задекларировал 668 963 гривни доходов и покупку автомобиля Lexus ES 350 за 429 тыс. гривен, а жена – 1 137 014 гривен доходов в 2016 году.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Зарплата Гребы составила 247 363 гривни и 421 600 гривен – доход от отчуждения движимого имущества, а жена задекларировала за прошлый год 1 137 014 гривен, из которых 103 659 гривен – зарплата в аппарате Верховной Рады и 1 033 355 гривен – доход от предпринимательской деятельности.

Кроме того, жена задекларировала 200 тыс. долларов наличных средств.

В собственности супруги замминистра находится квартира площадью 106,1 кв. м в Киеве, приобретенная в 2013 году за 1,2 млн гривен.

У Гребы есть автомобиль Lexus ES 350 (2012 год выпуска), приобретенный в 2016 году за 429 тыс. гривен, а у жены – Toyota Corolla 2010 года выпуска, приобретенная в 2011 году за 50 тыс. гривен.

Ранее у него был автомобиль Lexus ES 350 (2008 год выпуска), который он продал в прошлом году за 421 600 гривен.

У жены замминистра также есть взнос в уставный капитал ООО «Компания по управлению активами «Диалог Плюс» (10%) в сумме 665 тыс. гривен.