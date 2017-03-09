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Военно-морские силы Украины могут значительно расширить свой военный потенциал за счет кораблей НАТО. Об этом заявил первый заместитель командующего ВМС Украины Андрей Тарасов в эфире одесского 7 канала, сообщает УНИАН.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры относительно передачи Украине кораблей и судов из состава военно-морских сил стран НАТО.

Тарасов подчеркнул, что у судов, которые могут передать Украине, срок использования закончился или им на смену пришли другие корабли с более широкими возможностями. Однако они вполне боеспособные.

«Чтобы люди верно понимали, это не секонд-хенд. Корабль, который получается от страны НАТО, он удерживался в таком состоянии, что его боевые свойства остаются без изменений фактически. Например, для корабля класса ракетный катер 20 лет - вполне нормально, он полностью сохраняет все свои боевые возможности», - заявил Тарасов.
ForUm

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