Экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман согласился стать послом США в Москве, сообщил телеканал NBC.

«Как сообщили источники, бывший губернатор Юты Хантсман принял предложение стать послом США в России», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Ранее в среду газета Politico сообщила также со ссылкой на источники, что вопрос «находится в стадии подписания документов».

Хантсман работал послом США в Сингапуре при Джордже Буше-старшем, а также в Китае при Бараке Обаме.