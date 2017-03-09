Экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман согласился стать послом США в Москве, сообщил телеканал NBC.
«Как сообщили источники, бывший губернатор Юты Хантсман принял предложение стать послом США в России», — говорится в сообщении, передает РИА Новости.
Ранее в среду газета Politico сообщила также со ссылкой на источники, что вопрос «находится в стадии подписания документов».
Хантсман работал послом США в Сингапуре при Джордже Буше-старшем, а также в Китае при Бараке Обаме.
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