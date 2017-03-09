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Украина лидирует по уровню детской и материнской смертности среди стран Европейского Союза. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В 2015 году в Украине было зарегистрировано 2378 случаев смерти младенцев в первые 28 дней жизни. В Польше этот показатель составляет 1122, Румынии – 1047, в Германии – 1449 случаев. Такие данные были обнародованы на встрече с журналистами и активными пользователями женских форумов, которая проводилась при поддержке представительства детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине вместе с Центром Общественного здоровья Министерства здравоохранения.

Однако отмечается, что показатель неонатальной смертности в Украине постепенно снижается с каждым годом, и в 2015 составил 5,5 на 1000 живорожденных, против 5,7 в 2014.

Кроме того, Украина продолжает лидировать по показателям материнской смертности среди других стран Европы. По данным международного оценивания, в 2015 году в Украине было 120 случаев материнской смертности, в то время как в соседней Польше – 12, Румынии – 56, а в Германии – 42.

Согласно исследованию ЮНИСЕФ уровень знания об опасных проявлениях во время беременности в Украине является очень низким.

«В Украине только 23% женщин и мужчин знают хотя бы о трех опасных симптомах во время беременности, а о всех шести помнят только 12% респондентов. В то же время, менее половины (45%) женщин обращаются в женскую консультацию до 11 недели беременности, и только треть женщин посещает курсы беременных. 
ForUm

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