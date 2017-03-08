Российская сторона в Международном суде ООН не отрицает, что поставляет летальное оружие на восток Украины, притом не считая это нарушениям конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Международном суде ООН профессор Гарольд Гонджу Коу на слушаниях по делу по иску Украины против России в среду в Гааге, сообщает Укринформ.

«Если вы внимательно слушали презентацию господина Вордсворта (Самуэль Вордсворт, представитель России в суде – ред.), то вы услышали, что он никогда не отрицал абсолютно важный факт о том, что Россия поставляет легальное оружие группировкам для атаки против гражданских на востоке Украины», - отметил представитель Украины, выступая с отрицаниями обнародованной накануне позиции России.

Оценивая объяснение России относительно непричастности к финансированию терроризма в восточной Украине, Коу назвал позицию ответчика «правовой гимнастикой».

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

7 марта в суде продолжился второй день рассмотрения дела – выступала российская сторона.

Министерство информационной политики Украины составило ТОП-5 фактов лжи российской стороны во время выступления в Международном суде ООН.

Нынешние слушания посвящены представленному Украиной запросу о введении временных мер, направленных на предотвращение продолжения нарушений со стороны России в течение рассмотрения дела по существу.