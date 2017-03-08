Украина попала в список самых дешевых стран для жизни по версии американского портала GoBankingRates. Покупательная способность украинцев на 71,9% ниже, чем аналогичный показатель среди жителей Нью-Йорка. Также арендная плата в среднем на 91,1% ниже, а стоимость еды и услуг – на 71,2%.

Об этом говорится на сайте GoBankingRates, сообщает 112 Украина.

В исследовании отмечается, что доходы украинцев остаются низкими. Однако жители Киева, тратят около 325 долл. на человека в месяц, без учета арендной платы.

Согласно данным исследования, Россия оказалась на 39-м месте. Покупательная способность в стране, согласно данным авторов исследования, на 43,1% ниже, чем у жителей Нью-Йорка. Беларусь находится на 50-м месте.

Самыми дешевыми странами стали Южная Африка и Индия. Польша на 12-м месте.