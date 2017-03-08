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Неизвестные устроили провокации на марше за права женщин, который проходит в центре Киева.

Как сообщает Радио Свобода, полиция задержала несколько человек.

Причины задержания пока неизвестны, и полиция ничего не комментирует, но у задержанных были бутылки с зеленкой и кефиром.

Один из задержанных мужчин сказал журналистам, что пришел, чтобы выразить несогласие с требованиями участников марша.

Организаторы позиционируют марш как акцию против институционального насилия над женщинами. Во время шествия звучат лозунги с требованием соблюдения прав человека, а также против гендерной дискриминации. 
ForUm

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