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Во время обыска у директора ГП «Электровозостроение» Александра Зельдина нашли покрытый золотом рукомойник. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в среду в Facebook.

«Днепропетровская прокуратура объявила подозрение директору государственного предприятия «Электровозстроение» Зельдину, который списал 3 млн грн за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО «Бумажная фабрика». Во время обыска следователи обнаружили у растратчика государственных средств покрытый золотом рукомойник», - написал Луценко.

При этом, по его словам, злоумышленник абсолютно не занимался задолженностью по зарплате работников ГП в 6 млн грн.

Напомним, по данным прокуратуры области, в Днипре у директора государственного предприятия, которого подозревают в хищениях и невыплате заработной платы, правоохранители изъяли золотые именные часы президента РФ.  
ForUm

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