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По состоянию на 07:00 среды, 8 марта, теплоснабжение в Авдеевке, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м. куб., из которого будет осуществляться подача воды населению по графику.

Решается вопрос о возобновлении работы Донецкой фильтровальной станции при безопасности работников.

Напомним, централизованное электроснабжение восстановлено накануне, 7 марта.  
ForUm

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