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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О ратификации Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции», принятый Верховной Радой 8 февраля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

Соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции было подписано 27 июня 2016 года в Брюсселе.

«Целью Соглашения является усиление сотрудничества между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции в борьбе с тяжкими преступлениями, в частности организованной преступностью и терроризмом», - напомнили в пресс-службе.

Вступление соглашения в силу усовершенствует сотрудничество между Украиной и Евроюстом и будет способствовать координации расследований, проводимых на территории Украины и государств-членов Европейского Союза.

«Заключение этого документа стало очередным шагом на пути интеграции Украины в европейское правовое пространство», - отмечается в сообщении.

Компетентным органом для выполнения положений соглашения в Украине определяется Генеральная прокуратура.

 
ForUm

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