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Неоднократно озвученные администрацией Дональда Трампа инициативы сблизиться в отношениях с Россией не вредят интересам Украины в контексте борьбы с российской агрессией.

Об этом в интервью Укринформу сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Не только сегодня, но уже много раз отмечалось (представителями команды президента Трампа – ред.), что Соединенные Штаты имеют четкую приверженность ценностям, четкую приверженность принципам», - сказал глава МИД Украины, подчеркнув, что для американской стороны остается приоритетом сохранение существующего мирового порядка.

Он напомнил, что соответствующие заявления были озвучены и постоянным представителем США при ООН Никки Хейли на нескольких заседаниях Совбеза, и вице-президентом США Майком Пенсом, в частности, во время Международного форума по вопросам безопасности в Мюнхене. Эту позицию повторил и глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон во время встречи во вторник.

«Поэтому в этом смысле российская агрессия в Украине – это важный вопрос для Соединенных Штатов», - подчеркнул Климкин.

Вместе с тем он согласился, что это не исключает желания Соединенных Штатов расширить взаимодействие с Россией, например в борьбе с терроризмом.

«Но это ни в коем случае не повлияет на нас и, конечно, на поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов», - подчеркнул Климкин.

Напомним, ранее глава МИД заявил, что переговоры с Российской Федерацией надо вести только с позиции силы.
ForUm

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