За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 108 обстрелов, четверо военнослужащих ранены, трое травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

На донецком направлении НВФ из 122 миллиметровой артиллерии обстреливали наши позиции в районе Зайцево, из минометов различных калибров – Северное, шахту Бутовка, Луганское, Авдеевку, Зайцево, Верхнеторецкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Луганское, Каменку, Троицкое, Пески. По Пескам огонь вели БМП противника, по Новоселовке – снайпер.

На мариупольском направлении из артиллерии неоднократно обстреливали Талаковку и Тарамчук. Танки вели огонь по Широкино, а из минометов различных калибров НВФ многократно обстреливали Красногоровку, Павлополь, Водяное, Марьинку, Талаковку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Березово, Новотроицкое, Водяное, Гнутово, Павлополь, Марьинку, Широкино. По Широкино вели огонь зенитные установки.

На луганском направлении из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Крымское, из минометов – Малиновое, Орехово, Новоалександровку, Крымское и Новотошковское. Также Новотошковское неоднократно обстреливали из ПТРК. Из стрелкового оружия - Новоалександровку и Новозвановку. По Станице Луганской стрелял снайпер.