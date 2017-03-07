Россия в Международном суде ООН основывает свою правовую позицию на утверждении, что члены незаконных вооруженных формирований на Донбассе сами нашли оружие – советское или оставленное украинской армией.

Министерство информационной политики Украины составило ТОП-5 фактов лжи российской стороны во время выступления в Международном суде ООН.

Суд избрал для отстраненного председателя ГФС Романа Насирова меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен. Защита Насирова подала апелляцию на решение суда об его аресте.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Соломенского районного суда Киева об избрании отстраненному от должности главе ГФС Роману Насирову залога в 100 миллионов.

Посольство США и представительство Европейского Союза в Украине одобряют действия антикоррупционных органов в деле отстраненного от обязанностей главы ГФС Романа Насирова, а также приветствуют решение суда о взятии чиновника под стражу.

Российские СМИ заявили, что «Сбербанк» России приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта граждан «ДНР» и «ЛНР».

В случае подтверждения информации о том, что «Сбербанк России» начал осуществлять обслуживание лиц-владельцев паспортов непризнанных «Л/ДНР», Национальный банк Украины будет инициировать санкции в отношении его украинской «дочки».

Министры национальной обороны и иностранных дел Канады Гарджит Сингга Саджан и Христя Фриланд решили продлить учебную миссию Вооруженных сил страны в Украине еще на два года – до конца марта 2019 года.

Руководитель департамента внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрий Шеремет заявил о намерении подать в отставку.

ПАО «Укртрансгаз» начало процедуру ограничения поставок природного газа для трех химических предприятий страны.

Линия электроснабжения в Авдеевке восстановлена.

Европейцы успешно запустили ракету с украинским двигателем.

Украина вошла в топ-3 стран, поставляющих аграрную продукцию в страны Европейского Союза.

Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала, какой будет весна.