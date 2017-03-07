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От энергетической блокады Украина ежемесячно теряет 2-4 миллиарда гривен. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в городской клинической больнице №1 в Виннице.

«Блокада происходит исключительно, на мой взгляд, в интересах Российской Федерации», - подчеркнул премьер-министр.

«То, что мы забирали свой украинский уголь и использовали для металлургии и энергетики, было в интересах Украины. Мы из этого получали налоги в украинский бюджет, из этого финансировали все потребности, которые были необходимы. Очевидно, что за блокаду заплатит каждый украинец своими потерями», - подчеркнул он.

«Сегодня 2-4 млрд (грн) ежемесячно мы теряем. Это сегодня и цена потерь (от энергетической блокады)», - сказал Гройсман.

По его словам, эта блокада негативно повлияет на экономику, это может привести к падению ВВП.

Он отметил, что при отсутствии поставки необходимого угля, предприятия могут закупать его только у США или Российской Федерации.

«Если кто-то считает, что уголь надо приобрести у Российской Федерации, я категорически против, потому что это и есть торговля со страной-врагом, куда мы, украинцы, должны заплатить валюту для того, чтобы купить товар, от которого мы серьезно зависимы», - подытожил Гройсман.

Напомним, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС.
ForUm

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