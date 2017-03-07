Детективы Национального антикоррупционного бюро лично отвезли в Молдову документы на экстрадицию судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.
«В понедельник детективы НАБУ лично отвезли документы на экстрадиционный арест в Кишинев, в прокуратуру Молдовы», – отметили в САП, сообщает «Украинская правда».
Напомним, Чаус был задержан в Молдове 28 февраля.
При этом глава Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Виорел Морарь сказал, что Чаус сам пришел в отделение полиции в Кишиневе и сдался правоохранителям.
2 марта суд в Молдове арестовал Чауса на 15 суток.
Как известно, 6 сентября 2016 года Верховная Рада Украины дала согласие на задержание и арест Чауса, подозреваемого в получении 150 тысяч долларов взятки.
12 сентября Соломенский районный суд Киева разрешил задержание судьи.
С 11 ноября Чаус находится в международном розыске с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.
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