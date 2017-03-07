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Минувшей ночью в Запорожье на улице Чубанова лев напал на посетителя бани, который вышел за дровами. Об этом сообщила пресс-офицер патрульной полиции Юлия Шеймухова.

Как выяснилось, мужчина с друзьями отдыхал в бане. Когда он вышел за дровами, его схватили, сперва за руку, а потоми за ногу лев, который находится в клетке на территории заведения, сообщает 061.ua.

Со слов пострадавшего, лев начал тащить его в клетку, но вовремя подоспел друг, который оттащил мужчину от хищника.

Прибывшие на место полицейские застали мужчину, который получил телесные повреждения в виде рваных и резаных ран правой руки и ноги.

Пострадавшему вызвали скорую, заявителя госпитализировал в городскую больницу. На место вызвали следственно-оперативную группу Коммунарского отделения полиции.
ForUm

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