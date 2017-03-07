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Состояние отстраненного от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова оценивается как удовлетворительное. Об этом на брифинге заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов, сообщает 112 Украина.

«Было проведено обследование нашим штатным врачом и состояние его при поступлении в СИЗО – удовлетворительное», - сказал он.

Напомним, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения 100 млн гривен залога. Прокуроры настаивали на залоге в 2 млрд грн. Насиров находится в камере Лукьяновского СИЗО.  Он уже обжаловал свой арест.  

Как известно, 2 марта детективы НАБУ по поручению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили уведомление о подозрении председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

 
ForUm

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