В Международном суде ООН завершился второй день рассмотрения дела «Украина против России», в рамках которого в первую очередь рассматривается запрос Киева на введение временных мер для России, которые должны защитить права украинских граждан на обычную жизнь. Запрос рассматривается как неотложный вопрос.

Сегодня свою позицию представляла российская сторона, которая, как и предполагалось, отвергла все обвинения со стороны Киева.

«Россия полностью выполняет свои обязательства в рамках обеих конвенций (Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. – Ред.). Мы не видим ни законодательных, ни фактических оснований для таких (временных мер) мер», - заявил руководитель делегации РФ Роман Колодкин.

В выступлениях представителей РФ звучала уже известная риторика о «перевороте», «экстремистах», «повстанцах» и прочая, присущая внешней политике РФ в адрес Украины с 2014 года риторика. Москва отвергла обвинения в финансировании терроризма на востоке Украины, а наличие вооружений у боевиков объяснила тем, что они захватили его с мест хранения оружия бывшей советской армии, которые были расположены в шахтах, а также за счет оружия украинской армии, сообщает УНИАН.

Другой представитель РФ Илья Рогачев назвал АТО «конфликтом, который развязала украинская власть, ее Вооруженные силы и нерегулярные батальоны против людей на востоке Украины, самоорганизованных в «ЛНР» и «ДНР», которые искали защиты от тех, кто захватил власть во время переворота». Еще один представитель РФ Сэмюэль Вордсворс заявил, что единственный, кого можно охарактеризовать террористом в этой ситуации, так это Украина. Касаясь обвинений в дискриминации татар в Крыму, представитель российского МИД Григорий Лукянец заявил, что это Украина, а не Россия, десятилетиями дискриминировала татар на полуострове. «Россия прилагает значительные усилия, чтобы поддерживать крымских татар и украинское сообщество и продвигать их культуру в Крыму, несмотря на сложную финансовую ситуацию. Такие усилия никогда не были осуществлены на этой территории», - заявил он.

Еще один представитель РФ Матиас Форто заявил, что после 2014 года (год незаконной аннексии Крыма Россией) количество школ, в которых ученики могут получить образование на своем языке, увеличилось, а не уменьшилось, как и количество средств массовой информации. «Ситуация в целом улучшилась», - утверждал он.

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Как известно, 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.