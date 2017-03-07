Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров находится в четырехместной камере в Лукьяновском СИЗО. Об этом на брифинге заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.
«Это общая, четырехместная камера не в том помещении, где находился Луценко», - сказал он, передает 112 Украина.
По его словам, когда Насирова доставили в камеру, там еще находился один человек.
«Этот человек не представляет опасности», - сказал он.
Чернышов отметил, что Насиров не обращался с просьбой улучшить условия содержания под стражей.
«От него никаких заявлений относительно улучшения его содержания не поступало. От адвокатов также не поступало», - добавил он.
Замминистра сообщил, что в камере есть туалет, однако не уверен, если ли там душ.
Напомним, Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения 100 млн гривен залога.
Он уже обжаловал свой арест.
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