Отстраненный от должности глава Государственной фискальной службы Роман Насиров находится в четырехместной камере в Лукьяновском СИЗО. Об этом на брифинге заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

«Это общая, четырехместная камера не в том помещении, где находился Луценко», - сказал он, передает 112 Украина.

По его словам, когда Насирова доставили в камеру, там еще находился один человек.

«Этот человек не представляет опасности», - сказал он.

Чернышов отметил, что Насиров не обращался с просьбой улучшить условия содержания под стражей.

«От него никаких заявлений относительно улучшения его содержания не поступало. От адвокатов также не поступало», - добавил он.

Замминистра сообщил, что в камере есть туалет, однако не уверен, если ли там душ.

Напомним, Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с правом внесения 100 млн гривен залога.

Он уже обжаловал свой арест.