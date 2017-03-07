Комиссия из пяти священников обследовала бюст Николая II в Симферополе и не обнаружила следов мироточения.

Об этом сообщает пресс-служба епархии.

«В связи с фактом возможного мироточения скульптурного бюста и икон царя-страстотерпца Николая II, расположенных в часовне святых Царственных страстотерпцев при прокуратуре Крыма, была образована епархиальная комиссия. 6 марта комиссией был осуществлен выезд в часовню», – сообщили в епархии.

«Следов мироточения на бронзовом бюсте царя-страстотерпца Николая II и иконах в часовне не установлено», - говорится в сообщении.

Комиссия рекомендовала священнику продолжить наблюдение за бюстом.

Напомним, бывший «прокурор» аннексированного Крыма, депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская ранее заявила, что на территории полуострова возле здания прокуратуры «замироточил» бюст царя Николая ІІ.