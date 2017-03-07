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Запасы угля на складах энергогенерирующих предприятий по состоянию на 7 марта 2017 года оцениваются в 815,74 тыс. тонн. Имеющихся антрацитов хватит на 30-35 дней работы украинских ТЭС и ТЭЦ, расположенных на подконтрольной украинской власти территории. Об этом информирует пресс-служба ГП «НЭК «Укрэнерго».

По данным компании, Приднепровская и Криворожская станции с имеющимися запасами угля марки А проработают ориентировочно 35 дней. В то же время, на Змиевской и Трипольской станциях остается запасов на 30 дней, сообщает Укринформ.

Общие запасы угля марок А+П (антрациты) оцениваются в 815,74 тыс. тонн, угля марок Г+Д (газовая группа) - 1,012 млн тонн. Всего на складах энергогенерирующих предприятий - 1,82 млн тонн угля.

Как известно, начиная с 25 января, активисты в военной форме и народные депутаты заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие оккупированную территорию Донбасса с остальной Украиной. Из-за этого были прекращены поставки антрацита на украинские ТЭС. 
ForUm

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