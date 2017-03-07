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Мэр Киева Виталий Кличко поздравил женщин с праздником весны и дарил на улицах столицы цветы и сладости.

Об этом ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Сначала Кличко посетил кондитерскую, подарил девушкам-кондитерам тюльпаны и приобрел различные пирожные, которые затем раздавал женщинам на улицах города. Зашел мэр поздравить женщин и девушек и в спортзал.

«В нашей семье 8 Марта никогда не было политическим праздником. В детстве мы с братом придумывали, как поздравить маму и бабушку. Я помню, как мы сами сделали деревянную полочку для мамы. И помню в ее глазах радость и гордость. Затем мы всегда готовили – как могли – сладости, дарили цветы», - рассказал Кличко.

Он подчеркнул, что 8 Марта – это праздник весны, расцветающей женской красоты, «праздник женских улыбок, которые нас поддерживают и вдохновляют».

«С праздником весны вас, дорогие женщины! Будьте красивыми и счастливыми. Пусть судьба вам улыбается, а в сердце всегда живет любовь!» - поздравил Кличко украинских женщин.  
ForUm

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