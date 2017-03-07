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Правоохранители начали уголовное производство по факту вчерашнего конфликта на железнодорожной станции Кривой Торец между народным депутатом Татьяной Чорновол и участниками блокады, во время которого также были нанесены телесные повреждения ее помощнику, журналисту информационного агентства Андрею Дзиндзе, сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области

По данным главка, около 18:30 в дежурную часть Торецкого отделения полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Кривой Торец происходит конфликт между народным депутатом и участниками блокады из-за того, что депутат пыталась убедить прекратить блокирование железнодорожных путей.

«Народный депутат находилась со своим помощником, журналистом информационного агентства. Во время спора со стороны блокировщиков звучали оскорбления и угрозы в адрес народного депутата, кроме того, неизвестные несколько раз бросили в нее яйцами. На месте происшествия со стороны блокировщиков присутствовал другой народный депутат, вступивший в конфликт с журналистом», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что представитель СМИ после столкновения обратился в полицию по поводу причинения ему телесных повреждений и завладения его личным имуществом народным депутатом со стороны блокировщиков.

По его обращению факты внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ст.186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины.

«На месте работала усиленная следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции. Во время первоочередных действий полицейские прекратили конфликт.  Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 «Хулиганство» Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.

Напомним, вчера, 6 марта, на железнодорожной станции Кривой Торец участники блокады оккупированных территорий Донбасса забросали Чорновол яйцами.

Кроме того, участники блокады обвинили Дзиндзю в том, что он сбил на машине участника акции. В то же время сам он утверждает, что народный депутат Владимир Парасюк отобрал у него камеру и телефон.
ForUm

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