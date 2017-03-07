Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что если тяжело работать, то все будет хорошо.

Об этом он сказал в ходе ознакомления с работой швейной фабрики «Володарка» в Винницкой области, сообщается на странице премьера в Facebook.

«Будет работа и будет зарплата. Все будет хорошо, как бы не было тяжело… Если тяжело работать, все будет хорошо, кто бы что не говорил», – сказал Гройсман.

«На предприятии работает более 700 женщин, при этом количество работающих растет, зарплата растет – и это прекрасно!» - добавил премьер.