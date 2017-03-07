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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией прекратили реализацию в Киеве поддельных лекарств, анаболических стероидов и спортивного питания, отлаженную через сеть спортивных клубов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что распространение опасных для здоровья искусственных гормонов и несертифицированных в Украине лекарственных препаратов организовали трое жителей Киева и гражданин России.

Курьеры железнодорожным транспортом ввозили фальсификат через восточную границу Украины.

Злоумышленники маркировали препараты неизвестного происхождения этикетками производителей из стран, в которых продукция не запрещена. По предварительным оценкам, ежемесячный доход дельцов составлял в среднем 50 тысяч долларов.

Во время санкционированных обысков в Киеве и области, по месту жительства организаторов, складов, спортивных залов столичных клубов оперативники изъяли более 100 тысяч запрещенных к обороту таблеток, 20 тысяч ампул, упаковочный материал для фальсификата.
ForUm

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