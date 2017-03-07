Сегодня, 7 марта, около 09:30 в райцентре Красилов Хмельницкой области в одном из частных домов произошел взрыв гранаты, сообщает сектор коммуникации полиции области.
По данным главка, в результате взрыва пострадал 34-летний хозяин дома, который от полученных травм скончался в больнице.
Взрывной волной повреждена комната дома. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники и спасатели. Сейчас выясняются обстоятельства трагедии.
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