По инициативе Национальной полиции Украины начато обследование дорог, поскольку после зимы на них образовалась значительная ямы, а на некоторых участках проезжая часть практически полностью разрушена.

Об этом сообщает управление безопасности дорожного движения Департамента превентивного действия Национальной полиции Украины.

В рамках мероприятий сотрудники полиции совместно с дорожными и коммунальными службами проверят состояние дорог на территориях обслуживания, определят участки улиц и дорог, на которых ямы и другие разрушения угрожают безопасности дорожного движения.

«Владельцам улично-дорожной сети выдадут предписания на ликвидацию недостатков в состоянии содержания проезжей части и обязательной установки предупредительных дорожных знаков «Неровная дорога» и «Выбоина» вместе с запретительными дорожными знаками «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» для своевременного информирования участников дорожного движения о неудовлетворительном состоянии дорог», - отмечается в сообщении.

По результатам обследования в местные органы исполнительной власти и владельцев улично-дорожной сети будет направлена информация о реальном состоянии улично-дорожной сети с предложениями по первоочередной ликвидации ямочности на наиболее опасных участках.

Также для предотвращения дальнейшего разрушения проезжей части улиц и дорог будут пересмотрены маршруты движения транзитного грузового транспорта.