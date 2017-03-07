также в разделеОбщество
Украинский миллиардер построил под Киевом свой «Версаль» 73
Большинство зарегистрированных безработных в Украине – женщины 12
В Днипре у директора госпредприятия изъяли золотые часы от Путина 33
Церковники: Бюст Николая II в Симферополе не мироточит 36
СБУ нашла брошенное НВФ оружие российского производства 32
Синоптик рассказала, какой будет весна 54
«Сбербанк» РФ заявил о начале обслуживания лиц с паспортами «Л/ДНР» 35
Документы по экстрадиции Чауса отвезли в Молдову 11
В Украине основали биеннале современного искусства 23
В УПЦ увидели опасность для общества в попытках Минкульта развернуть медиавойну против крупнейшей конфессии 31
Конфликт Чорновол с блокировщиками: открыто уголовное дело 142
Насиров содержится в четырехместной камере Лукьяновского СИЗО 142
Минюст: Насиров – в удовлетворительном состоянии 44
Авдеевке дали свет 25
Европейцы успешно запустили ракету с украинским двигателем 65
За три года налоговый долг вырос почти в 4 раза 47
Насиров обжаловал арест и пока не будет вносить залог 50
Глава внутренней безопасности ГФС Украины подал в отставку 82

По инициативе Национальной полиции Украины начато обследование дорог, поскольку после зимы на них образовалась значительная ямы, а на некоторых участках проезжая часть практически полностью разрушена.

Об этом сообщает управление безопасности дорожного движения Департамента превентивного действия Национальной полиции Украины.

В рамках мероприятий сотрудники полиции совместно с дорожными и коммунальными службами проверят состояние дорог на территориях обслуживания, определят участки улиц и дорог, на которых ямы и другие разрушения угрожают безопасности дорожного движения.

«Владельцам улично-дорожной сети выдадут предписания на ликвидацию недостатков в состоянии содержания проезжей части и обязательной установки предупредительных дорожных знаков «Неровная дорога» и «Выбоина» вместе с запретительными дорожными знаками «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч» для своевременного информирования участников дорожного движения о неудовлетворительном состоянии дорог», - отмечается в сообщении.

По результатам обследования в местные органы исполнительной власти и владельцев улично-дорожной сети будет направлена информация о реальном состоянии улично-дорожной сети с предложениями по первоочередной ликвидации ямочности на наиболее опасных участках.

Также для предотвращения дальнейшего разрушения проезжей части улиц и дорог будут пересмотрены маршруты движения транзитного грузового транспорта.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года