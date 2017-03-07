ПАО «Газпром» отказывается выполнять европейские правила, которые предполагается ввести в пунктах соединения украинской и польской ГТС, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

Компания отмечает, что при этом российская сторона ссылается на условия действующего контракта по транзиту газа между «Нафтогазом» и «Газпромом». В то же время в соответствии с регламентом ЕС 2015/703 от 30 апреля 2015 года контракт между двумя хозяйствующими субъектами рынка не может быть препятствием для внедрения европейского законодательства на пунктах соединения украинской и польской ГТС.

«Газпром» направил свой отказ в рамках консультаций, которые операторы ГТС Украины и Польши, ПАО «Укртрансгаз» и GAZ-SYSTEM S.A., проводили с участниками рынка относительно соглашения о взаимодействии для точки соединения ГТС Украины и Польши Германович/Дроздовичи. Заложенные в этом соглашении принципы сотрудничества и взаимодействия между операторами ГТС полностью соответствуют современным европейским практикам и Регламенту ЕС 2015/ о создании кодекса сети по взаимодействию и правила обмена информацией», – говорится в сообщении.

В НАК подчеркнули, что после получения возражений «Газпрома» «Укртрансгаз» и GAZ-SYSTEM S.A. планируют обратиться к национальным регуляторам и антимонопольным органам двух стран. Целью обращений станет получение разъяснений относитлеьно последующих действий, а также инициирование проверки, создают ли действия «Газпрома» угрозы и дополнительные барьеры для развития конкуренции на рынках газа Украине и Польше.

По данным «Нафтогаза», на сегодняшний день газ, транспортируемый по территории Украины, передается не смежным операторам восточноевропейских газовых сетей, а дочерней компании «Газпрома» – ООО «Газпром Экспорт». Такая модель делает невозможным прямое сотрудничество «Укртрансгаза» с европейскими операторами.

В НАК напомнили, что в 2014-2015 годах «Укртрансгаз» подписал прямые соглашения о сотрудничестве с операторами ГТС Словакии, Польши и Венгрии по нескольким новым маршрутам, по которым сейчас происходит импорт газа в Украину: ГИС «Будинце» (Словакия), ГИС «Германович» (Польша) и ГИС «Берегдароц» (Венгрия). Но из-за позиции «Газпрома» «Укртрансгаз» до сих пор не может подписать аналогичные прямые соглашения по другим пунктам пропуска газа.