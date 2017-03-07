Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Соломенского районного суда Киева об избрании отстраненному от должности главе ГФС Роману Насирову залога в 100 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба САП.

«Сейчас мы готовим апелляционную жалобу на это решение Соломенского районного суда города Киева, поскольку в части альтернативного пресечения – денежный залог – мы будем придерживаться наших начальных требований в 2 млрд грн. для того, чтобы размер залога обеспечил выполнение Романом Насировым своих процессуальных обязанностей». – сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

В рамках уголовного производства, по его словам, проходят следственные действия, направленные на скорейшее завершение досудебного расследования в сроки, определенные КПК.

Как сообщал ForUm, 2 марта детективы НАБУ по поручению прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили уведомление о подозрении председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр».

Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло государству подтвержденный заключением эксперта ущерб около 2 млрд грн.

В ночь на 7 марта суд избрал для отстраненного председателя ГФС меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, до 30 апреля 2017 года с возможностью внесения залога в размере 100 миллионов гривен.