Налоговый долг в течение 2014-2016 годов вырос в 3,8 раза и по состоянию на 1 января 2017 года достиг почти 59 млрд гривен, сообщает Управление информационной политики Счетной палаты.

«Счетная палата рассмотрела отчет о результатах аудита эффективности исполнения полномочий органами государственной власти по обеспечению погашения налогового долга и предупреждению его роста. Аудиторы признали действующую систему государственного управления налоговым долгом неэффективной и непрозрачной», – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия, которые проводили фискальные органы с целью предупреждения роста налогового долга и непосредственно его взыскания с налогоплательщиков, не только не привели к уменьшению темпов его роста или его сокращению, а наоборот налоговый долг по налогам, сборам, платежам в государственный бюджет в течение 2014-2016 годов вырос в 3,8 раза и по состоянию на 1 января 2017 года достиг почти 59 млрд гривен.

По данным Счетной палаты, основная часть налогового долга в государственный бюджет в исследованном периоде была сформирована за счет налога на добавленную стоимость, налога на прибыль предприятий и рентных платежей, удельный вес которых в общем объеме налогового долга в среднем достигла 88%.

«Вызывает удивление, что ключевой показатель эффективности для Государственной фискальной службы Украины «Динамика налогового долга» на 2016-2017 годы Министерство финансов Украины определило без учета ежегодно новосозданного налогового долга. Это, по мнению аудиторов, не стимулировало работу органов Государственной фискальной службы по предупреждению его роста, а меры органов ГФС о принудительном погашения налогового долга были не только неэффективными, но и мало результативными. В этой причинной цепи неутешительным фактором были факты, когда территориальные органы ГФС в течение исследованного периода в среднем погасили не более одного процента налогового долга и то, подчеркиваем, только за счет реализации имущества, находившегося в налоговом залоге, или путем изъятия средств должников», – подчеркнули в ведомстве.

Таким образом, по данным Счетной палаты, неэффективность принятых органами взыскания мер к должникам привела к тому, что налоговый долг приобретает не только статус «безнадежного», но и впоследствии списывается. «И исчезают долги, как вода с гуся. Из-за такого бездействия ГФС, вследствие списания безнадежного налогового долга, в государственный бюджет за последние три года не поступило 15,8 млрд грн», – отмечается в сообщении.

«Основной причиной резкого увеличения налогового долга, как показал аудит, была неуплата налогоплательщиками самостоятельно определенных денежных обязательств. Мероприятия по предупреждению возникновения такого налогового долга не были результативными. Если на начало 2014 года налогоплательщики не заплатили 6,7 млрд грн самостоятельно определенных налоговых обязательств, то на начало 2017 года этот показатель достиг 36,9 млрд гривен. За три года стремительно (почти вдвое) выросло также количество налогоплательщиков – должников. Такая динамика свидетельствует об угрожающих рисках ухудшения платежной дисциплины налогоплательщиков и наполнение бюджета в целом», – подчеркнули в ведомстве.