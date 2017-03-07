Пхеньян временно запретил всем малайзийцам покидать территорию КНДР, сообщают официальные СМИ Северной Кореи со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

Как поясняют в ведомстве, такая мера введена до тех пор, «пока не будет полностью гарантирована безопасность северокорейских дипломатов и граждан КНДР в Малайзии и не улажен инцидент, произошедший в Малайзии», передает Русская служба ВВС.

МВД Малайзии в ответ выпустило заявление, в котором говорится, что всем сотрудникам посольства Северной Кореи в Куала-Лумпуре временно запрещено покидать дипмиссию. Кроме того, премьер-министр Малайзии запретил всем гражданам КНДР покидать страну.

Ранее КНДР выслала своего посла из Малайзии. Аналогичный шаг в отношении граждан Северной Кореи предпринял и Куала-Лумпур.

Отношения между двумя странами резко ухудшились после убийства в Малайзии Ким Чон Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Ким Чон Нам был убит 13 февраля этого года с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX. Полиция Малайзии заявила, что разыскивает по делу об убийстве двух граждан КНДР и считают, что они прячутся в посольстве КНДР. Пхеньян отвергает какую-либо причастность к убийству Ким Чон Нама.

1 марта власти Малайзии предъявили обвинение в убийстве Ким Чон Нама двум женщинам, которые были ранее задержаны по этому делу. 25-летней гражданке Индонезии Сити Айше и 28-летней гражданке Вьетнама Доан Тхи Хуон грозит смертная казнь, если они будут признаны виновными в убийстве.