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Разведение сил и войск в Станице Луганской пока не планируется. Об этом сегодня  заявил заместитель главы Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Не планируется, мы фиксируем обстрелы, за последние сутки не было. Но 5-6 марта был обстрел боевиками контрольно-пропускного пункта», - отметил Клименко, сообщает LIGA.net.

По его словам, украинские военные готовы развести войска при соблюдении режима тишины в течение семи дней. 

«Пока нет там тишины семь дней», - подчеркнул Клименко.

Отвечая на вопрос о ремонте моста, который находится в состоянии аварийности, он добавил, что это вопрос пока остается открытым.

Пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер сказала , что отвод войск в поселке постоянно обсуждается на встрече трехсторонней контактной группы.

По ее словам, главное условие - это режим тишины в течение семи дней. 

Напомним, 1 марта Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении сил и средств в районе Станицы Луганской 7 марта.  
ForUm

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