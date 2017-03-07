Процессу создания объединений совладельцев многоквартирного дома серьезно мешает отсутствие Закона «О ЖКУ». Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы подготовили все подзаконные акты, позволяющие проводить конкурс, заключать типовой договор, управлять имуществом. За 2016 год создано около 7 тыс. ОСМД. Но процесс передачи и взятие в управление дома часто тормозят ЖЭКи или управляющие компании, созданные, когда застройщик строил дом и оставлял управляющую компанию», - отметил Зубко.

По его мнению, никто не хочет терять такой ресурс, ведь это огромный рынок и средства, которые ежегодно выделяют муниципалитеты на ремонт жилого фонда.

«Когда есть ОСМД или совместные владельцы, то средства идут или ОСМД или управляющему, определенному владельцами дома. Управляющий контролирует ремонт, качество. Если его нет, средства идут ЖЭКу, и контроль за осуществлением ремонта осуществляет именно ЖЭК», - пояснил вице-премьер.

По его мнению, важно, чтобы люди осознали, что могут управлять своей собственностью. «Но для этого нужно объединиться, поговорить с соседями и взять в управление эту собственность», - подчеркнул Зубко.