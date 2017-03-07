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В результате подрыва на собственном минном поле погибли 2 и ранены 6 членов незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Противник продолжает нести небоевые потери личного состава и техники в результате слабой подготовки и небрежного отношения к выполнению служебных обязанностей. В 6-м отдельном мотострелковом полку (Кадиевка) 2 АК двое военнослужащих погибли и шесть получили ранения при подрыве на собственном минном поле», – говорится в сообщении.

В ГУР также отметили, что бронированная боевая машина, в которой находился личный состав, восстановлению не подлежит.
ForUm

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