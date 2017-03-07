также в разделеСтатьи
Вызов Порошенко. Почему НАБУ взялось за Насирова и чем это грозит 532
Валютные войны: в битве США и Китая выиграет Украина 1094
Битва титанов: Гонтарева vs Бахматюк 639
«Оскар» для украинских политиков: лучшая женская роль – у Савченко, сценарий – похищение Гончаренко 490
Месяц рельсовой войны: первые итоги блокады Донбасса 584
Три способа избавиться от угольной зависимости 587
Почему так много платим за коммуналку, и что изменится: ответы на главные вопросы 598
Кто такой автор предложения об аренде Крыма Артеменко? 384
Какими будут зарплаты и курс доллара: прогноз на 2018 год 509
ЛЯПота за неделю: Фома неверующий Порошенко, мама Гройсмана, зараза Луценко 572
Анна Безай: «Классная девчонка» или «крутой парень» – это не профессия 472
Наелись. Кабмин готовится отменить регулирование цен на продукты 588
ЛЯПота за неделю: Караван Гройсмана, фарс Климкина, паралич Парубия 1520
Убийство патрульных в Днипре: Четыре месяца после громких обещаний 278
Сколько украинцы в 2017-м заплатят налогов за недвижимость: когда ставка вырастет в два раза 593
Почему Грузия опередила Украину в погоне за безвизом 451
Что можно себе позволить на минимальную пенсию в Украине: почему так мало 1370
Лечить по-новому: Что такое госпитальные округа и почему из-за них в Украине разгорелся скандал 967

Макроэкономические показатели Украины, согласно официальной статистике, улучшаются день ото дня. В прошлом году экономика после двух лет падения стабилизировалась: ВВП вырос на 2%, промпроизводство - на 2,8%, инфляция замедлилась до 12,4%. При этом капитальные инвестиции, по данным Госстата, увеличились на 18% до 326 млрд грн. Это создает хороший фон для ускорения роста ВВП в будущем. Действительно, восходящий тренд продолжается и в начале 2017-го. В январе экономика выросла на 5,1% к аналогичному месяцу предыдущего года. Но насколько хороши эти цифры в отрыве от других?

Все относительно

Годовой показатель капитальных инвестиций в 2016 году стал самым высоким за последние 5 лет. Как отмечает,  глава аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий, серьезный рост вложений произошел во многих ключевых секторах экономики: в недвижимости – на 75%, в сельском хозяйстве – на 50%, в госсекторе – почти на 40%, в транспорте – на 35%, в торговле – на 25%.

Рост капитальных инвестиций сразу на 18% стал стал возможным благодаря экономическому подъему во второй половине 2016 года и улучшению ожиданий бизнеса, считают опрошенные аналитики. Бизнес адаптировался к девальвации и военным действиям в Донбассе. После закрытия российского рынка многие предприниматели переориентировали свой экспорт на другие страны.

Можно ли считать такой рост удовлетворительным? «До 2016 года инвестиции активно падали три года подряд: их кумулятивное сокращение за 2013-2015 годы составило почти 36%, - поясняет причины нынешнего статистического «бума» в производстве главный экономист Альфа-Банк Украина Алексей Блинов. По его словам, доля инвестиций в ВВП по-прежнему остается ниже 20% с кризиса 2008-2009 годов, чего недостаточно для дальнейшего устойчивого развития экономики.

Инвестиционная активность в 2017 году будет расти по мере восстановления экономики, но переломить тренд могут макроэкономическая нестабильность (ослабление гривны, прекращение программы МВФ) и другие внешние и внутренние шоки (противостояния на Востоке, политическое обострение). «Как и в 2016, в этом году инвестиции будут расти быстрее ВВП. Мы прогнозируем рост инвестиционного компонента ВВП на 10% при прогнозе роста реального ВВП чуть менее 3%. Вес инвестиций в экономике страны за счет этого достигнет лишь 16%», - говорит Алексей Блинов.

Далеко не все хорошо и в показателях промпроизводства. «Основными источниками роста промышленности в 2016-му году были металлургия (+5,9%) и энергетика (+2,6%).  Другие секторы показывали сравнительно слабую динамику. Что касается января, то там основной рост был за счет машиностроения (+16,1%) и металлургии (+8.5%)», - говорит Александр Паращий.

Оживление промышленности – следствие как низкой базы сравнения прошлого года, так и роста цен на мировых товарных рынках. «Сыграли роль несколько факторов – рост цен на металлы и последовавший рост загрузки метзаводов, фактор урожая – в прошлом году объем урожая вырос на 10%, то есть потребовалось сильнее загрузить мощности для его транспортировки и переработки», - говорит Константин Фастовец, аналитик ИК Adamant Capital.

Длительность тренда во многом зависит от того, продолжится ли блокада грузов с Донбасса. Бизнесу потребуется определенное время, чтобы пережить разрыв экономических связей с оккупированной территорией, перезаключить договоры с другими поставщиками и возобновить бесперебойное производство.

Эффект низкой базы уже исчерпывается. «В феврале динамика промышленности резко ухудшится в связи с остановкой многих крупных промышленных предприятий на востоке Украины. За последний месяц среднесуточная выплавка стали упала на 10%. В феврале рост в украинской промышленности, скорее всего, остановится», - прогнозирует Алексей Блинов.
Кристина Болотова, ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

201
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года