Макроэкономические показатели Украины, согласно официальной статистике, улучшаются день ото дня. В прошлом году экономика после двух лет падения стабилизировалась: ВВП вырос на 2%, промпроизводство - на 2,8%, инфляция замедлилась до 12,4%. При этом капитальные инвестиции, по данным Госстата, увеличились на 18% до 326 млрд грн. Это создает хороший фон для ускорения роста ВВП в будущем. Действительно, восходящий тренд продолжается и в начале 2017-го. В январе экономика выросла на 5,1% к аналогичному месяцу предыдущего года. Но насколько хороши эти цифры в отрыве от других?

Все относительно

Годовой показатель капитальных инвестиций в 2016 году стал самым высоким за последние 5 лет. Как отмечает, глава аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий, серьезный рост вложений произошел во многих ключевых секторах экономики: в недвижимости – на 75%, в сельском хозяйстве – на 50%, в госсекторе – почти на 40%, в транспорте – на 35%, в торговле – на 25%.

Рост капитальных инвестиций сразу на 18% стал стал возможным благодаря экономическому подъему во второй половине 2016 года и улучшению ожиданий бизнеса, считают опрошенные аналитики. Бизнес адаптировался к девальвации и военным действиям в Донбассе. После закрытия российского рынка многие предприниматели переориентировали свой экспорт на другие страны.

Можно ли считать такой рост удовлетворительным? «До 2016 года инвестиции активно падали три года подряд: их кумулятивное сокращение за 2013-2015 годы составило почти 36%, - поясняет причины нынешнего статистического «бума» в производстве главный экономист Альфа-Банк Украина Алексей Блинов. По его словам, доля инвестиций в ВВП по-прежнему остается ниже 20% с кризиса 2008-2009 годов, чего недостаточно для дальнейшего устойчивого развития экономики.

Инвестиционная активность в 2017 году будет расти по мере восстановления экономики, но переломить тренд могут макроэкономическая нестабильность (ослабление гривны, прекращение программы МВФ) и другие внешние и внутренние шоки (противостояния на Востоке, политическое обострение). «Как и в 2016, в этом году инвестиции будут расти быстрее ВВП. Мы прогнозируем рост инвестиционного компонента ВВП на 10% при прогнозе роста реального ВВП чуть менее 3%. Вес инвестиций в экономике страны за счет этого достигнет лишь 16%», - говорит Алексей Блинов.

Далеко не все хорошо и в показателях промпроизводства. «Основными источниками роста промышленности в 2016-му году были металлургия (+5,9%) и энергетика (+2,6%). Другие секторы показывали сравнительно слабую динамику. Что касается января, то там основной рост был за счет машиностроения (+16,1%) и металлургии (+8.5%)», - говорит Александр Паращий.

Оживление промышленности – следствие как низкой базы сравнения прошлого года, так и роста цен на мировых товарных рынках. «Сыграли роль несколько факторов – рост цен на металлы и последовавший рост загрузки метзаводов, фактор урожая – в прошлом году объем урожая вырос на 10%, то есть потребовалось сильнее загрузить мощности для его транспортировки и переработки», - говорит Константин Фастовец, аналитик ИК Adamant Capital.

Длительность тренда во многом зависит от того, продолжится ли блокада грузов с Донбасса. Бизнесу потребуется определенное время, чтобы пережить разрыв экономических связей с оккупированной территорией, перезаключить договоры с другими поставщиками и возобновить бесперебойное производство.

Эффект низкой базы уже исчерпывается. «В феврале динамика промышленности резко ухудшится в связи с остановкой многих крупных промышленных предприятий на востоке Украины. За последний месяц среднесуточная выплавка стали упала на 10%. В феврале рост в украинской промышленности, скорее всего, остановится», - прогнозирует Алексей Блинов.