В Харькове нашли тело мужчины с многочисленными рваными ранами, предположительно – от укусов собак, сообщает отдел коммуникации облполиции.

В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что она обнаружила тело своего брата без признаков жизни в его доме.

На месте происшествия правоохранители увидели на теле 36-летнего мужчины множественные рваные раны, внешне похожие на укусы животных, вероятно, собак. Правоохранители принимают необходимые меры, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз для установления характера, количества, локализации и механизма образования телесных повреждений.

По данному факту следователи открыли уголовное производство ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.